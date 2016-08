Blumberg. Das Reiterwochenende des Reit- und Fahrvereins mit der Vereinsmeisterschaft ist am 24. und 25. September auf dem Reitplatz in Fützen. Am Samstag gibt es Geschicklichkeitskurse für unterschiedliche Altersklassen und am Sonntag wird der Vereinsmeister ermittelt. Geboten werden E- und A-Dressuren, ein Reiterwettbewerb, eine Freestyledressur und ein Anfängerspringen. Infos bei Miriam Brugger, Telefon . 0175/9036683.