Blumberg Redner loben Einsatz der CDU

Bürgermeister Markus Keller dankte dem Stadtverband und der Gemeinderatsfraktion für die gute Zusammenarbeit. Was sie seit seinem Amtsantritt 2010 gemeinsam verantwortet hätten, könne sich sehen lassen, da schloss er die anderen Parteien mit ein. Keller nannte unter anderem das sanierte Freibad, das Gewerbegebiet Riedböhringen. "Es macht riesig Spaß, als Bürgermeister diese Stadt mit allen gemeinsam zu gestalten."

Der frühere Landtagsabgeordnete Franz Schuhmacher dankte für die große Unterstützung als Abgeordneter und beschwor die Gemeinschaft in der Partei, "damit wir eine gute Familie sind." Er betonte: "Die CDU muss nicht neu erfunden werden, sie muss gelebt werden."

Der Ehrenvorsitzende Stefan Scherer hielt Rückblick. Mitten hinein in die Zeit der Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg hätten Theordor Brodmann, Adolf Harder, Wilhelm Schlenk und Otto Leitz zunächst die Badische Volkspartei gegründet, wie sie anfangs hieß. Blumberg habe 1934 noch 700 Einwohner gehabt und 1941 dann durch den Doggererzabbau 7000. Die Lauffenmühle und die Teves-Werke seien dann große Arbeitgeber geworden. Scherer wies auf die Erfolge der CDU in Blumberg hin, so hätte die Partei es als treibende Kraft mehrfach geschafft, ranghohe Politiker wie Minister und Ministerpräsident Erwin Teufel nach Blumberg zu holen. Herausragend war 1968 der Besuch des damaligen Bundeskanzlers Kurt-Georg Kiesingner. Zum Schluss sagte Scherer: "Unter Führung der CDU hat Blumberg seinen Platz gefunden und ist zu einer beachteten Stadt geworden."

Zum Abschluss sangen alle Anwesenden die deutsche Nationalhymne. Anschließend war genügend Zeit für Gespräche. Absagen musste kurzfristig der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, er war mit Außenminister Frank Walter Steinmeier im Ausland