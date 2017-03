Blumberg Realschule präsentiert ihre Angebote

Ausstellung mit Experimenten: Neben den persönlichen Gesprächen mit Schülern und Eltern sei auch eine kleine Ausstellung geplant, vor allem für den naturwissenschaftlichen Bereich, machten Schulleiter Egon Bäurer und sein Vertreter Thomas Schultis deutlich. Dabei werden Experimente gezeigt und weitere interessante Einblicke in die einzelnen Fachbereiche gewährt.

Bildungskonzept und Bildungsplan: Bäurer stellt an beiden Tagen das Bildungskonzept der Realschule vor mit Hinblick auf den Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg und dem pädagogischen Schwerpunkt an der Blumberger Realschule. Mit dem mittleren Bildungsabschluss eröffnen sich für die Absolventen dieser Schulart zahlreiche Möglichkeiten. Sie können weiterführende Schulen besuchen, dazu gehören neben dem Gymnasium auch das Berufskolleg und das Duale Ausbildungssystem.

Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt: Außerdem haben Realschüler große Chancen auf einen Ausbildungsplatz auf dem Arbeitsmarkt der Region. Rund 70 Prozent der bisherigen Abschlussschüler besuchten weiterführende Schulen, 30 Prozent begannen eine Lehre in den Betrieben der heimischen Wirtschaft, war zu erfahren.

Auch der Hauptschulabschluss ist an der Realschule neben dem mittleren Abschluss möglich. "An unserer Schule gibt es Arbeitsgemeinschaften (AGs), Musikmodule, Schülermentorenprogramme, Energiesparkurse, Tageskurse mit Banken, Präventionsmaßnahmen, Bildungspartnerschaften, kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr", so Bäurer und Schultis im Einklang. "Unser anerkanntes Ausbildungssystem befindet sich auf hohem Niveau", betonten sie.