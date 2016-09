Blumberg Raser am Randen sorgen für Ärger

Epfenhofens Ortsvorsteher Markus Rösch bekräftigte das. Am Donnerstag sei er am Spätnachmittag nach Kommingen gefahren. Am Ortsende von Epfenhofen sei ein Motorradfahrer mit seinem Krad mitten auf der Straße gestanden und habe offensichtlich gewartet, bis die interessanten Fahrzeuge zum Überholen vorbeikamen, er habe ihn "weghupen" müssen. Bei der Rückfahrt seien ihm mindestens fünf bis sechs Motorradfahrer entgegen gekommen, die so in der Kurve hingen, dass zu sehen war, dass sie offensichtlich schneller als 70 Stundenkilometer fuhren. Rösch empfindet die Lärmbelästigung durch die Motorradfahrer am Wochenende fast schlimmer als durch die Lastwagen unter der Woche.

Fehlende Polizeipräsenz wird bemängelt

Minister Guido Wolf fragte, was der Grund für die Zunahme des Ärgers sei. Dietmar Schweigler: Die Polizei kontrolliere nicht mehr so oft, wie früher. Er habe seit Mai schon rund 50 Mal auf dem Polizeirevier Donaueschingen angerufen. Postenführer Jörg Rommelfanger bestätigte den Kontakt, er betonte aber, sie würden vor allem die Unfallschwerpunkte kontrollieren, und die B 314 sei dies für Zweiräder seit der Sperrung der Überholspur an den Wochenenden ab August 2011 nicht mehr.

Bürgermeister Markus Keller dankte dem Schwarzwald-Baar-Kreis, dass er für die Sperrung jährlich zwischen 10 000 und 14 000 Euro ausgebe. Wolf und Keller wollen nun recherchieren, was getan werden könne. Schweigler schlug vor, an der Sonnenhofkurve in Höhe des ersten Hauses und am Randenkreuz jeweils ein Ortsschild aufzustellen, dann greife Tempo 50.