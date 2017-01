Blumberg Randenwölfe freuen sich auf Großprojekt

In den Besenwirtschaften werden die Gäste auch unterhalten. "Wir haben extra eine Weinstube ›Zum singenden Wolf‹ eingerichtet, wo auch Live-Straßen-Musiker da sein werden", so Oberwolf Dirk Steuer, wobei die Mitglieder aus dem Verein sind, die mit dem Akkordeon und anderen Instrumenten aufspielen.

Im "Wolfsbau", wie die Dorferlebnisscheune Nordhalden dann heißt, erwarten eine Sektbar und Kaffeestube mit einem Alleinunterhalter, der auch Tanzmusik spielt, die Gäste. Für die jüngeren Gäste richten die Randenwölfe mehrere Motto-Bars ein.

Im Dreschschuppen wird zum Beispiel die Wolfsbar mit einem professionellen Live DJ eingerichtet. Dazu kommen eine Techno-Bar mit Live DJ, eine Heavy-Metal-Bar und eine Country- und Western-Bar. In einer "Just Beer"-Bar werden auch spezielle Biere ausgeschenkt.

Kulinarisch bieten die Randenwölfe und ihre Helfer neben gängigen Angeboten wie Grillwurst, Pommes, Burger und Pizza unter anderem auch Dünne und Crêpes. "Uns war es wichtig, dass wir ein schönes Narrendorf haben, mit vielen unterschiedlichen Ideen und Angeboten", berichtet Oberwolf Dirk Steuer, der auf sein Organisations-Team und die Mitglieder des Vereins stolz ist: "Das machen wir alles komplett in Eigenregie, das heißt, wir stellen für elf Besenwirtschaften die Helfer inklusive Auf- und Abbau."

Alle Ortszufahrten werden gesperrt sein. Der Parkplatz ist zwischen Neuhaus und Nordhalden, die Anfahrt aus Richtung Blumberg erfolgt über Neuhaus. Busse können von Kommingen her einfahren, Leute aussteigen lassen und wieder abfahren. Der Bus- und der zweite Auto-Parkplatz sind dann in Tengen auf dem Festplatz.

Damit die Gäste auch ohne Auto feiern können, wird ein Shuttleservice eingerichtet, der im Eintritts-Pin mit einbegriffen ist.

Die ersten Zubringer-Busse fahren ab 16.15 Uhr in Fützen und Blumberg ab, die letzten Rückfahr-Busse starten in Nordhalden 0.58 Uhr nach Blumberg und 1.22 Uhr nach Tengen. Dank an Unterstützer: Ganz aus eigener Kraft könnten die Randenwölfe dieses Mammut-Projekt nicht stemmen. "Wir sind sehr froh, dass wir einige Firmen im Ort haben, die uns immer wieder unterstützen", freut sich Dirk Steuer. Das Jubiläum wollen die Wölfe auch nutzen, um ihnen sichtbar zu danken.

Das Narrendorf in Nordhalden öffnet am Samstag, 21. Januar, 16.30 Uhr, der Zunftmeisterempfang ist um 17 Uhr, um 18.30 Uhr startet danach der Umzug mit 30 Gruppen und über 900 Hästrägern.

Weitere Informationen:

www.randenwoelfe.de