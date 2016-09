Blumberg Quietschgelbe Plastikenten auf der Wutach

Immer am ersten Wochenende im September startet das Spektakel, und so schickte die ausrichtende Bläserjugend des Musikvereins Achdorf am Sonntag 1250 quitschegelbe Plastikenten auf die Rennstrecke .

Niedrigwasser: Wenig Wasser führt derzeit die Wutach und so hatten die sechs Schubser die im Wasser hinter dem Entenpulk her wateten alle Hände voll zu tun, die gestrandeten Rennenten wieder ins Wasser zu bugsieren. Aber sie kamen ins Ziel.

Aktive Bläserjugend verwöhnt kulinarisch viele Gäste

Bewirtung mit Unterhaltung: Am Feuerwehrgerätehaus Achdorf ließen sich viele Gäste von den Aktiven der Bläserjugend kulinarisch verwöhnen und geleitet von Stefan Bruder unterhielt die kleine Besetzung des Musikvereins die Besucher und spielte böhmische Blasmusik.

Erster Preis ist ein Reisegutschein über 300 Euro

Viele schöne Preise standen zur Verfügung und so wurde die Ankunft der sportlichen Enten mit Spannung erwartet. Der erste Preis, ein Reisegutschein über 300 Euro, ging an Kerstin Gischkat, Franz Sprengart freute sich über eine Gartenbank aus Holz und Carsten Becker bekam den Ster Holz.