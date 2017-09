Blumberg Protestaktion am Straßenrand

Die beiden stören sich daran, dass bei den Umfahrungsplänen immer die Entlastung der B 27 im Mittelpunkt stehe, nicht aber die der Waldshuter Straße/L 214. Dabei habe der Verkehr in der Waldshuter Straße in den vergangenen zehn Jahren von 3395 Fahrzeugen am Tag in 2005 auf 5119 Fahrzeuge täglich in 2015 zugenommen. Als Quellen ihrer Berechnung geben Volker und Wilfried Schmid die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg, das Landratsamt und die Stadt Blumberg an.