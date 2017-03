Blumberg Probenbesuch gestaltet sich schwierig

Blumberg-Riedböhringen (blu). Musikalisch erlebte der Chor Ende Januar beim Kirchenkonzert mit dem ökumenischen Chor "Eingestimmt" und einigen Projektsängern einen Höhepunkt, wie mehrfach betont wurde. Für das Konzert in der vollen Riedböhringer Kirche und tags darauf in der Mundelfinger Kirche hätten sie viele positive Rückmeldungen erhalten, sagten Dirigentin Sarah Limberger und der Vorsitzende Manfred Hewer.

Schriftführer Jürgen Weißer blickte auf ein intensives Jahr zurück. 47 Proben und 14 öffentliche Auftritte, davon sieben Konzerte, zeugen von dem großen Engagement. Der Probenbesuch lag bei 75,3 Prozent. Unter den Konzerten, die Matthias Vatter am Klavier begleitete, war auch 2016 ein Kirchenkonzert mit dem Blumberger Chor "Eingestimmt". Bei den anderen Konzerten, darunter das traditionelle Frühjahrskonzert, ein Auftritt im schweizerischen Osterfingen und der Volkstrauertag, sang neben dem Gesamtchor teilweise auch ein Ensemble mit acht oder neun Sängern. Einige Musiker nahmen auch an einer Stimmbildung des Chorverbands teil.

Neben den Konzerten ist den Sängern auch das Miteinander der Vereine in Riedböhringen wichtig. So nahm der MGV am Tischtennis-Laienturnier des TTC, an der Dorfmeisterschaft des VfL Riedböhringen und an der Dorfolympiade des Musikvereins teil.