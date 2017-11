Die Postfiliale in Blumberg soll nach Informationen unserer Zeitung künftig in den Baufachmarkt Knöpfle. Beim Baufachmarkt und bei der Post gab es aber noch keine Stellungnahme. Bei der Post hieß es lediglich, sie seien noch in Verhandlungen. Nach der Post-Universaldienstleistungsverordnung muss die Post hier einen Universal-Postdienst anbieten, mit Briefmarken, Einschreiben und Paketsendungen. Das Schreibwarengeschäft Knöpfle in der Hauptstraße, das die Post-Agentur seit Jahren mitbetreibt, schließt zum Jahresende. Der Vertrag mit der Post wurde gekündigt. Foto: Lutz