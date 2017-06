Blumberg Polizei vermutet ein falsches Abbiegesignal

Blumberg-Zollhaus (blu). Demnach bog eine 74-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug von der Aral-Tankstelle nach links auf die B 27 Richtung Zollhaus ab. Zeitgleich sei ein 89-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Riedböhringen gefahren. Angeblich, so die Polizei, habe der 89-Jährige den Blinker rechts gesetzt, weshalb die Autofahrerin davon ausgegangen sei, dass er nach rechts auf das Tankstellengelände fahren wollte. "So kam es im Bereich der Tankstellenausfahrt zu einer heftigen Kollision, in deren Folge an den beiden Fahrzeugen jeweils Totalschaden entstand" schreibt die Polizei. Bei dem Unfall sei der 89-Jährige schwer verletzt und nach der notärztlichen Betreuung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Insassen im Auto der Unfallverursacherin kamen mit leichten Verletzungen davon. Beide Unfallfahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 8000 Euro. Die B 27 war am Unfallort nur einspurig passierbar, der Verkehr musste umgeleitet werden.