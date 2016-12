Blumberg Polizei tappt nach wie vor noch im Dunkeln

Blumberg (blu). In einer Woche wurde vier Mal eingebrochen, meist zu Beginn der Dämmerung zwischen 16 und 20 Uhr. Es begann am Freitag, 2. Dezember mit einem Einbruch in ein Wohnhaus, der Täter wurde gegen 18 Uhr von den Hausbesitzern bei ihrer Rückkehr gefasst, konnte aber fliehen. Am Mittwoch, 7. Dezember, drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus Am Waldrand ein. In Fützen drang ein Täter zwischen Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr bis Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, das als Wochenendhaus genützt wird. In Epfenhofen drang am Freitag, 9. Dezember, ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Steidelweg ein und durchsuchte zahlreiche Räume, Schränke und andere Behältnisse. Es sei jedoch offenbar nichts entwendet worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an den Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/410 66.