Blumberg Plätzchen-Wettbewerb für Junge

Als Mitmachaktion für die Kinder hat sich der Seppelwaldverein diesmal einen Back-Wettbewerb ausgedacht. Wer gerne Plätzchen backt, kann sein Lieblingsrezept sowie eine kleine Probiertüte der gebackenen Resultate bis zum 25. November an die Himmelspforte im Erlenweg 3 in 78176 Blumberg senden oder direkt beim Weihnachtsbasar bis 13 Uhr bei einem Mitglied des Seppelwaldvereins abgeben. Um 15 Uhr werden die Nikolauswichtel das Ergebnis bekannt geben und die Preise an alle anwesenden Kinder verteilen.

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre.

Die Türen zum 18. Weihnachtsbasar am 3. Dezember öffnen um 11 Uhr und schließen gegen 17 Uhr.