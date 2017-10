Blumberg Pilzbefall: Bäume müssen gefällt werden

Während der Zeit der Baumfällaktion war die Zufahrtsstraße gesperrt worden. Gefährlich wurde es immer beim Fällen der Bäume im Bereich des Firmengebäudes. Dabei machte Revierförster Wolfgang Schelb darauf aufmerksam, dass die Baumfällaktion keine typischen Forstarbeiten seien. Bereits im vergangenen Winter hätten die Forstwarte im Bereich der Mühlhalde, am heutigen Narrenheim, die von den Pilzen befallenen Eschen gefällt und entfernt, ergänzte er.

Das gefällte Holz sei an sich wertlos und genüge letztlich nur noch zum Heizen, war von Virginia Lorek zu hören. Der Pilzbefall sei durch eine asiatische Pilzart entstanden, die enorme Feuchtigkeit verbreitet und Bäume verfaulen lässt. Vor allem Eschen seien davon befallen.

Natürlich käme jetzt die Frage auf, auf welche Art die Hänge zwischen Hauptstraße und Mühlhalde künftig gesichert werden. "Wir werden es mit Weiden versuchen, sagte Wolfgang Schelb. Ob sich diese Bäume und Sträucher dort halten werden, könne heute noch nicht gesagt werden", ergänzte er. Dazu sei jetzt erst einmal Hoffnung angesagt.

Der Baumkletterer verrichtete in schwindelerregender Höhe seine Arbeit und ließ am Ende die Baumbestände ziemlich kahl aussehen. Einfach war das alles nicht, deshalb hing der Mann auch immer am Haken des Autokrans und verständigte sich mit seinem Kollegen im Führerhaus des Krans. Das Ende der Aktion wird heute eingeläutet. Danach gelte es, das am Fahrbahnrand gelagerte Holz zu entsorgen.

Die Aufforstung an den Hängen werde wohl erst im nächsten Jahr erfolgen, war aus den Gesprächen der Beteiligten zu entnehmen.