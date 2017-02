In allen Klassen tätig

Der Praktikant wird in allen Klassen mit den Kindern vom siebten bis zum 16. Lebensjahr von allen Lehrern eingebunden. Schulleiter Timo Link hofft, dass sich hier auch weiterhin Interessenten finden. Sie sollen sich bis April beim Ansprechpartner des TuS Blumberg, Dirk Schafran oder in der Weiherdammschule bewerben. Sorgen bereiten die Kosten. Zwar überschaubar, werden sie aktuell von der Schule selbst über Spenden finanziert. Hier kann sich Timo Link für die Zukunft auch finanzielle Unterstützung seitens der Stadt Blumberg vorstellen.

Neben der Jugendarbeit beim TuS Blumberg, wo Moritz Lewedei im Nachwuchs die E II trainiert und in der F-Jugend eingebunden ist, stehen auch regelmäßig fünftägige Seminare in der Sportschule in Steinbach für den Erwerb der C-Trainer-Lizenz an. "Meine Aufgaben sind von viel Abwechslung und Verantwortung geprägt und sie sind für mich eine Schule fürs Leben," sagt Moritz Lewedei.

"Ich habe mir die Arbeit an der Sonderschule nicht so intensiv vorgestellt und ich kann mir nun sogar ein Studium für das Lehramt vorstellen," erklärt er. Für das Projekt, das speziell auf Bewegung, Spiel und Sport in Grundschulen ausgerichtet ist kann man sich mit jedem Schulabschluss vom 16. bis 27. Lebensjahr bewerben. Die beiden Initiatoren hoffen auf eine langfristige Kooperation.