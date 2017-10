Blumberg Perspektiven für Neubürger

Blumberg-Kommingen. Er erinnert sich gern an den Ausbau der Ortsdurchfahrt im Jahr 2011 und an das Jubiläum "75 Jahre Feuerwehr" mit Fahrzeugweihe 2015. Auch die Dorfjubiläumsfeier dieses Jahr am 29. Juli habe ihn sehr beeindruckt.

Im Sommer wurde die sanierte Kreisstraße zwischen Kommingen und Nordhalden übergeben. 2011 wurde das Dorf ans schnelle Internet über Kupferkabel angeschlossen. In zweieinhalb Jahre können vielleicht auf Glasfaser umgestellt werden.

Die nachträglichen Erschließungsbeiträge für die Straße Hochgärten hätten nicht nur Zustimmung gefunden. Die Kommunalaufsicht schreibe die Beiträge aber bei einem Straßenausbau vor. Allerdings seien Widersprüche gegen Bescheide immer möglich. Er trete für weitere acht Jahre als Bürgermeister an, weil die Aufgaben nicht ausgingen. Er wolle zudem Perspektiven für Menschen entwickeln, die nach Blumberg ziehen möchten.