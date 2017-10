Blumberg Patrozinium in der Kirche St. Martin

Im Juli traten sie bereits beim Patrozinium in Kommingen und Allmendshofen auf und nun stehen zwei weitere Messen an, die mit dem klangvolles Chorwerk bereichert werden.

Beginn ist Samstagabend um 18.30 Uhr in der St. Andreas-Kirche in Blumberg mit einer Eucharistiefeier, die im Rahmen der LEVI-Visitation auch von Dekan Josef Fischer besucht wird, und am 11. November um 19 Uhr wird das Patrozinium in der Kirche St. Martin in Riedöschingen mit Chorbegleitung gefeiert.