Blumberg Patrick Bäurer beim Bezirksliga-Derby der Star

Blumberg-Riedböhringen. Mit seinem überraschenden 3:1 Sieg sorgte der Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen bei der SG Riedböhringen/Fützen im Bezirksligaderby vor über 400 Zuschauern für unvergessene Fußballmomente. Gegen einen kampfstarken Gegner konnte der leicht favorisierte Gastgeber nur in den ersten 20 Minuten überzeugen und versäumte es hier mit guten Torchancen, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Als der überragende Gästestürmer Patrick Bäurer nach dieser Phase einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter sicher zur 0:1-Führung verwandelte, zeigte sich das einheimische Team von Trainer Frank Berrer geschockt. Mit seinen drei Treffer avisierte Patrick Bäurer zum Held des Tages und wurde von seinen Anhänger enthusiastisch gefeiert. Die Fans der SG Riedöschingen/Hondingen waren an diesem Tag ein mitentscheidender Faktor. Mit lautstarken Gesängen und Trommelwirbel feuerten sie ihr Team immer wieder an.

"Dank unserer einmaligen Fans hatten wir heute ein Heimspiel. Sie waren unser zwölfter Mann," so Oliver Gilly aus der sportlichen Leitung der SG RiedHo. "Ich bin auf meine Jungs stolz", sagte der glückliche Spielertrainer Björn Werhan. Tristesse dagegen beim Gastgeber. "Die Enttäuschung ist bei uns riesengroß. Wir haben es in der Anfangsphase liegen lassen und nach dem Elfmeter den Faden verloren", betonte der Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, Frank Berrer. Mit entscheidend sei auch der zweifelhafte Platzverweis von Spielführer Jörg Fetz gewesen. "Wir müssen uns an der eigenen Nase packen und nach vorne schauen", unterstrich der Vorsitzende des VfL Riedöhringen, Jürgen Meister.