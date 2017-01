Blumberg (jümü). Der Gemeinderat trifft sich am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr, zum Ortstermin am neuen Bauhof-Wasserwerkareal im Gewerbegebiet Vogelherd. Bei der anschließenden Sitzung in der Blumberger Stadthalle stehen unter anderem das Konzept Medienbildung Realschule Blumberg, die zweite Stufe der EU-Umgebungslärmrichtlinie sowie mehrere Bauanträge auf dem Programm.