Blumberg Ortsteile erhalten Urnenfelder

Blumberg (blu). Seit circa zwei Jahren gibt es auf dem Blumberger Stadtfriedhof einen "Garten der Erinnerung". Drei Urnenfelder bieten jeweils Platz für 24 Urnen, die Namen der Verstorbenen werden dann auf Tafeln an Steinstelen angebracht, die in den Urnenfeldern stehen. Auf jeder Tafel steht ein Name. Durch die Namen ist gewährleistet, dass die Verstorbenen in Erinnerung bleiben, daher rührt auch der Name "Garten der Erinnerung". Die Nachfrage besteht, Ende des Vorjahrs wurde der Garten der Erinnerung um drei weitere Felder erweitert.

Im Haushalt 2017 Mittel bereitgestellt

Da die Nachfrage neben der Kernstadt auch in den Ortsteilen bestand, stimmte der Gemeinderat bei der Haushaltsberatung dafür, dass auch alle Ortsteile solche Urnenfelder erhalten sollten. In den Haushalt 2017 wurden Mittel für Gemeinschaftsurnengrabfelder für die Ortsteile Achdorf, Eschach, Aselfingen, Epfenhofen, Fützen, Hondingen, Kommingen, Riedböhringen und Riedöschingen eingestellt. In Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern und der Friedhofkommission wurden die Varianten beziehungsweise die Gestaltung ausgearbeitet, heißt es in der Vorlage. Am Donnerstag soll der Gemeinderat nun Aufträge für den Landschaftsbau über 37 386 Euro an die Geisinger Firma Stefan Bertsche Garten- und Landschaftsbau vergeben.