Blumberg Oldtimerfreunde heben ab

Peter Gilly, vom Luftsportverein für die Verpflegung zuständig, freut sich, dass das Fluglager so gut angenommen wird. Wie oft Willy Waiblinger schon dabei ist, weiß der Kassierer der Oldtimer-Segelflugvereinigung in der Schweiz nicht mehr. Auf jeden Fall schon viele Jahre. Die Vereinigung ist ein Zusammenschluss von Menschen, die ein altes Segelflugzeug haben, miteinander etwas machen und sich gegenseitig helfen, erklärt Willy Waiblinger.

Das Helfen werde immer wichtiger, die Vorschriften seien mittlerweile streng. "Wir dürfen nicht mehr viel machen, ohne dass wir eine Lizenz brauchen", sagt der Pilot. Die Vereinigung hat 120 Mitglieder und 80 Flugzeuge. Waiblinger ist zugleich in einem Oldtimer-Club in Schänies, einem Ort zwischen dem Obersee und Walensee. Der Club habe vier Flugzeuge, die Mitglieder können sie benützen, darunter den Doppelsitzer Ka-2 aus dem Jahr 1956, der gestern Nachmittag in der Luft war, und als ältestes Flugzeug die Moswey Baujahr 1945.

Was reizt Willy Waiblinger und seine Kollegen an Blumberg? Die Antwort kommt sofort: "Die Kameraden vom Luftsportverein Blumberg sind freundlich, es ist ein wunderschöner Flugplatz, wir erhalten günstige Verpflegung, können günstig schleppen und sehen von oben die schöne Landschaft." Nur das Wetter sei nicht immer günstig. Pfingstsamstag, Sonntag herrschte gute Thermik, die Oldtimer waren viel in der Luft, am Montag noch teilweise, danach war die Thermik mau, gestern dann wieder gute Verhältnisse. Sogleich kamen die Oldtimer zum Start. Das Fluglager geht noch bis Samstag, Zuschauer sind willkommen.