Blumberg Obrist Wilhelm Scheyer erhält den höchsten Orden

Blumberg-Riedöschingen (cow). Auf der Zunftmeistertagung der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee wurde der Riedöschinger Wilhelm Scheyer zum Obristen ernannt. Die Tagung ist traditionell Auftakt der Fastnachtssaison und der Ehrung hochverdienter Narren vorbehalten. Am Samstag zeichneten Präsident Rainer Hespeler und sein Kanzelar Bernd Schluckert in der Singener Scheffelhalle vor mehr als 500 Gästen die Geehrten mit dem höchsten Narrenorden und nahmen sie in den Stand der Obristen auf. Voraussetzung dafür sind in der Regel mehr als 40 Jahre in Vorstandsämtern sowie weitere Verdienste.