Die Frauengruppe des Nordic-Walker ­-Teams der Leichtathleten der TSC Blumberg hat es die Tage in die Ortenau nach Durbach gezogen. Die Gruppe, die zusammen mit ihren Vereinskollegen viele ehrenamtliche Aufgaben in Blumberg übernimmt, suchte vier Tage lang Erholung in den Weinbergen der Ortenau. Das Schloss Staufenberg und das Apfelfest in Oberkirch haben die Blumberger Frauen besucht. Wellness auf allen Ebenen stand ebenfalls auf dem Programm. Text: Baltzer/Foto: Verein