Blumberg Nordhaldener bietet BVB die Stirn

Blumberg-Nordhalden (hon). Die Fußballfans im Hegau stehen Kopf, seit Losfee Sebastian Kehl den Amateuren die Mutter aller Spiele beschert hat. Die laut dem Papier so ungleiche Begegnung strahlt bis Blumberg aus – denn im Kader des FC Rielasingen-Arlen steht seit Kurzem ein Blumberger: Sebastian Sauter aus Nordhalden.

Sebastian Sauter ist 20 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr sein Abi gemacht und befindet sich gerade im ersten Ausbildungsjahr zum Zimmerer. Das liegt nahe, sein Vater hat in Nordhalden eine Holzbau-Firma, die auf Holzhäuser in Niedrigenergiebauweise, Innenausbau und Treppenbau spezialisiert ist. Erste Fußball-Station von Sebastian Sauter waren die Bambini des FC Riedöschingen, dann ging's für über drei Jahre zum FC Schaffhausen, anschließend zur DJK Donaueschingen und zum FC 08 Villingen. Als Aktiver begann er seine Laufbahn in der Landesliga bei der DJK Donaueschingen, bei dem er zwei Jahre verbrachte. Zum Ende dieser Spielzeit erfolgte dann der Wechsel zum FC Rielasingen-Arlen.

Der Verpflichtung beim Verbandsligisten gingen vier Probetrainings voraus, bei denen sich der Nordhaldener bewähren musste – was ihm gelang. Sebastian Sauter ist gelernter Außenverteidiger und gilt als guter Freistoß-Schütze. Bei der DJK hatte er einen Stammplatz, den muss er sich beim FC Rielasingen-Arlen erst erkämpfen. "Ich lasse alles auf mich zukommen und wenn ich eine Chance erhalte, dann versuche ich, diese zu nutzen", sagt der junge Mann. Sein Vater und seine Mutter hätten ihn immer unterstützt, vor allem in der Zeit, als er selbst noch nicht Autofahren durfte, aber für auswärtige Vereine die Fußballschuhe schnürte.