Blumberg Nordhalden mit Blumberg verbunden

Ortsvorsteher Dirk Steuer verwies auf die fehlende Vernetzung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Busnetz ende an der Kreisgrenze. Rainer Happle fragte, ob es möglich sei, die vor drei Jahren aus dem Fahrplan gestrichene Busverbindung ab 18.15 Uhr in Zollhaus Richtung Nordhalden und Neuhaus über Riedöschingen und Kommingen wieder zu beleben. Schüler müssten bei Nachmittagsunterricht stets von ihren Eltern in Zollhaus abgeholt werden. Vor 2019 ändere sich nichts, erwiderte der Bürgermeister. Im Rahmen des neuen Nahverkehrskonzepts sei der spätere Bus wieder eingeplant.

Gottfried Heer wollte wissen, ob die Stadt Blumberg am Neubau des Pflegeheims in Tengen beteiligt sei. Keller erklärte, dieser werde von einem privaten Träger errichtet. Aus dem Vertrag mit dem Pflegeheim Schloss Blumenfeld sei man noch rechtzeitig herausgekommen. Mittelfristig soll in Blumberg die Pflegestruktur ausgebaut werden.

Stadtrat Christian Schautzgy sprach die fehlenden Parkplätze am Gemeinschaftshaus an. Erst müssten die Hallen saniert werden, dann könne man über Parkplätze reden, meinte Keller. Von einer Aufstockung der Verfügungsmittel für die Ortschaftsräte halte er nicht viel, beantwortete er Rainer Happles Frage. Die Teilorte können ihre Wünsche im städtischen Haushalt anmelden. Für die Bürgermeisterwahl am Sonntag hoffe er auf eine hohe Wahlbeteiligung. Seine Frau Ruth und er lebten gerne in Blumberg und hätten sich mit dem Erwerb eines Hauses klar für die Stadt entschieden.