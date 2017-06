Blumberg Nordhalden feiert 850. Geburtstag

Blumberg-Nordhalden. Neben Hondingen und Kommingen hat Nordhalden ein festreiches Jahr zu bewältigen. Das Dorf wurde vor 850 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Die offizielle Feierstunde für die Bevölkerung und geladene Gäste fand bereits am 13. Mai in würdigem Rahmen in der Dorferlebnisscheune statt. Das Echo auf diese Feier mit Minister Guido Wolf als Festredner war überaus positiv.

Am Samstag, 1. Juli, lädt die Vereinsgemeinschaft Nordhalden nun die ganze Umgebung zum großen Dorffest ein. Die Gäste erwartet rund um die Dorferlebnisscheune ein Straßenfest in beschaulicher und uriger Atmosphäre. Ortsvorsteher Dirk Steuer und sein Team haben sich seit Monaten auf den großen Tag vorbereitet. "In diesem Jahr geht uns die Arbeit nicht aus", meint Steuer, dessen Randenwölfe Ende Januar ihren 50. Geburtstag mit einem großartigen Nachtumzug feierten. Er findet es enorm, wie ein kleines Dorf solche großen Ereignisse stemmt.

Los geht es mit Fassbier