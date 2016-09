Blumberg Neues Schuljahr täglich mit Mensa

Die Mensa habe nun fünf Tage geöffnet, es gibt ein neues Team um die neue Leiterin Stefanie Mogel mit Ingrid Heizmann, Edelgard Kienzler und Dagmar Kaltenbach. Waren es bisher zwischen zehn und 35 Essen pro Tag, werden es nun deutlich mehr. "Wir rechnen zwischen 30 und 40 Grundschülern", erklärt Daniela Götz, bisher hätten nur zwei Grundschüler in der Mensa gegessen. Um planen zu können, mussten sich die Grundschüler bis diese Woche für die Mensa anmelden. Nachmeldungen seien nächste Woche noch im Sekretariat des Schulverbunds möglich (Telefon 07702/38 02), womit auch diese Kinder dann ab der zweiten Schulwoche dort essen könnten.

Für die Grundschüler gibt es ein Menü, die Realschüler erhalten zwei Menüs zur Auswahl. Die Realschüler können sich wie bisher täglich bis 9.30 Uhr selbst entscheiden, ob sie an dem Tag in der Mensa essen wollen. Die Zahl der Essen werde auch weiter variieren, sie hängen davon ab, was angeboten wird und ob am Nachmittag noch Unterricht sei.

Essen auch in den Ferien: Neu an der Mensa ist ab dem kommenden Schuljahr, dass nun auch während der Ferienbetreuung ein Mittagessen angeboten wird.

An 36 der 66 Tage gibt es Ferienbetreuung und damit Essen, und zwar während der Herbstferien, der Osterferien, der Pfingstferien und in den letzten drei Wochen der Sommerferien. die Termine hat Daniela Götz mit den Schließzeiten der Kindergärten abgestimmt, um Eltern mit Kindern im Kindergarten und der Schule die Planung zu erleichtern.

Anmeldungen für die Ferienbetreuung sind im Schulsekretariat unter der Telefonnummer 07702/3802 möglich.

Die Ganztagsschule ist von Montag bis Mittwoch, und zwar als Wahlangebot. Die Eltern sollen selbst entscheiden können, was für sie am besten passt, Blumberg gehe hier seinen Weg, hat Bürgermeister Markus Keller mehrfach betont.

Es gibt 40 Anmeldungen, weitere Anmeldungen sind erst wieder für das Schuljahr 2017/18 möglich. Wichtig sei, dass in der Grundschule/Ganztagsschule jetzt auch Schulsozialarbeit geleistet werde, betont Daniela Götz. Schulsozialarbeiterin Luisa Tersigni unterstütze morgens das Kollegium, am Nachmittag leite sie die Betreuung der der Ganztagsschüler.

"Frau Tersigni ist für mich eine wichtige Ansprechpartnerin für die Ganztagsschul-Betreuung", macht Daniela Götz deutlich, die Brücke zwischen der Stadt als Schulträger und der Schule.

Neue Räume: Am Eichberg wurden sechs mobile Klassenzimmer in Holzständerbauweise erstellt, drei Klassenräume für die Realschule und drei für die Ganztagsbetreuung der Grundschule innerhalb des Schulverbunds Grund- und Werkrealschule Eichberg. Die Räume für die Ganztagsschule werden anders eingerichtet, im Hinblick auf die Nachmittagsbetreuung.

Die Hausaufgabenbetreuung der Ganztagsschüler findet in der Ganztagsschule statt, dort ist auch eine Tafel. Für die weiterführenden Schulen in Blumberg beantragt Daniela Götz bis Ende September ebenfalls die Einführung der Ganztagsschule. Abzuwarten bleibt, ob Blumberg eine Förderung des Landes erhält. Die bisherigen Richtlinien setzen dafür maximal fünf Unterrichtsstunden am Vormittag voraus, was in Blumberg auch mit den Busverbindungen nicht machbar wäre. Das Konzept sei noch nicht ganz ausgeklügelt, so Daniela Götz, der Wahlkreisabgeordnete Und Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) will Kultusministerin Susanne Eisenmann nach Blumberg bringen.

Der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link freut sich: "Es ist schön, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben."

Es seien Meilensteine, für Blumberg und sei enorm, in dieser kurzen Zeit. Link spricht von einer Bildungsoffensive: "Es wird viel geboten, was wir für das neue Schuljahr eingerichtet haben." Die Weiherdammschule behalte für ihre Schüler das Ganztagsangebot von Dienstag bis Donnerstag mit selbst Kochen der Schüler für alle.

Realschule: Die Realschule Blumberg bleibt mit derzeit 460 Schülerinnen und Schülern größte Schule in Blumberg, davon kommen 156 aus den Nachbargemeinden Hüfingen, Geisingen und Donaueschingen.

