Blumberg Neuer Service auf der Baarblick-Route

In Blumberg und in der Folge im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis soll das beschriebene Szenario für Fahrradfreunde bald der Vergangenheit angehören – weil der Landkreis damit begonnen hat, neue Radwegweiser aufzustellen. Und zwar zunächst in Blumberg, bis zum nächsten Frühjahr sollen dann alle Kreiskommunen neu beschildert sein. Die Wegweiser richten sich laut Landrat Sven Hinterseh nicht nur an Touristen, der Chef im Landratsamt versteht die neuen Schilder auch als Beitrag des Kreises für ein sich veränderndes Mobilitätsverhalten der Bürger.

Immer mehr Menschen steigen auch auf dem Weg zur Arbeit aufs Fahrrad beziehungsweise auf dessen elektrobetriebene Pedelec-Variante um. Für Hinterseh sind die neuen Radwegweiser auch ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das veraltete und im Behördendeutsch sogenannte "Fahrradwegweisungssystem" war nur noch lückenhaft vorhanden, die Schilder wurden komplett entfernt. In die neuen Wegweiser integriert sind kleine Täfelchen, die auf landschaftlich besonders reizvolle Touren hinweisen.

Die Blumberger Teilorte Opferdingen, Eschach, Achdorf, Fützen, Epfenhofen, Zollhaus und Hondingen sind beispielsweise Etappenorte der Baarblick-Route. Die ist 48,5 Kilometer lang und bewegt sich auf Höhen zwischen 540 und 820 Metern.

Und es geht noch weiter: Als nächsten Schritt will der Kreis die neuen Radwegweiser durch ein Knotenpunktsystem erweitern. Es richtet sich an Freizeitradler, die mittels der Knotenpunkte eine auf ihre Interessen zugeschnittene Tour planen können. Das System soll 70 definierte Knotenpunkte umfassen.

Jeder Wegweiserposten wird mit einem Aufkleber mit individuellem QR-Code (Quick Response, "schnelle Antwort") versehen. Stellt ein Radfahrer fest, dass Wegweiser beschädigt sind oder fehlen, kann er den QR-Code scannen und eine Meldung mit dem Mangel und einem Foto abschicken.