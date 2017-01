Blumberg Neue Uniformen für Achdorfer Wehr

Michael Parschau informierte über die derzeitige Kassenlage. Das Jahr musste mit roten Zahlen abgeschlossen werden. So wurde der Griff in die Rücklagen notwendig. Dem Kassenverwalter wurde eine einwandfreie Buchführung bescheinigt. So konnte Ortsvorsteher Hans-Peter Mess die gesamte Wehrführung mit Zustimmung der Mitglieder entlasten.

Mess fand nicht nur viel Anerkennung für die großartigen Leistungen der Wehrmänner. Er machte auch einige Ausführungen über ein künftiges Feuerwehrgerätehaus im Rahmen eines Gemeinschaftshauses. Hier bewege sich etwas, so ein hoffnungsfroher Ortsvorsteher. Es folgte noch der Bericht über die Altersmannschaft und die Jugendabteilung.

Für Jugendwart Simon Bäurer ist die Ausrichtung des Kreisjugendzeltlagers eine große Herausforderung. "Die Feuerwehren in der Raumschaft sind zusammengewachsen", betonte Kommandant Schelb. "Ihr seid ein gutes Team", ergänzte er. "Ihr macht Mut, in die Zukunft zu blicken". Auch sein Stellvertreter Daniel Schreiber unterstrich diese Aussage.

Im Berichtsjahr war die Wehr bei 19 Einsätzen gefordert. Dazu gehörten: Flächen- und Waldbrand bei Riedöschingen, schwerer Verkehrsunfall B 314, Gefahrgutunfall Firma Hartchrom, Zimmerbrand in Riedöschingen, Wohnungsbrand in Blumberg, Fehlalarm in einem Betrieb und ein Kaminbrand in Achdorf. Die Wehr verfügt über 30 Aktive, elf Männer in Altersmannschaft und sechs Jugendfeuerangehörige.