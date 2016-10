Blumberg Neue Projekte werden vorgestellt

In der gut besuchten Elternversammlung blickte Leiterin Tanja Gut auf 2016 zurück und nannte das Gartenfest mit Einweihung des neuen Spielplatzes als einen der Höhepunkte. Ein Teil des Erlöses wurde für die Delfin-Therapie von Niklas Pfeiffer gespendet.

Die Erzieherinnen Gerlinde Giner und Bianca Kammerer gaben Informationen und stellten die neuen Projekte vor. Experimentieren, eine Woche den Wald besser kennen lernen oder Bewegungserziehung gehören zu den Höhepunkten des Jahres. Neue Mitarbeiterin ist Loreen Bäurer, die ein Vorpraktikum absolviert.

Der Kindergarten ist gut ausgelastet, eine Aufnahme ist ab zwei Jahre möglich. Die Kinder feiern gemeinsam Festtage, basteln und beteiligen sich an Aktionen der Dorfgemeinschaft. Am 24. und 25. Juni beteiligt sich der Kindergarten am Jubiläum zur 1200-Jahr-Feier Hondingens.