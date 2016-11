Blumberg Naturgerechte Lösung gefunden

Beim Achdorfer Wehr bestand Handlungsbedarf. Im jetzigen Zustand entspreche das Wehr nicht mehr den wasserrechtlichen Vorgaben, wonach Flüsse von allen darin befindlichen Lebewesen in beide Richtungen passierbar sein müssen. Im November 2015 beauftragte der Gemeinderat das Ingenieurbüro Floecksmühle in Aachen mit eine Konzeptstudie für das Herstellen der Durchgängigkeit am Achdorfer Wutachwehr. Von den zehn ins Auge gefassten Varianten, darunter auch der Rückbau des bestehenden Wehrs, wurde die Variante Raugerinne mit Beckenstruktur als Vollgerinne untersucht. Ortsvorsteher Hans-Peter Mess erlebte die Entwicklung von Anfang an. Er ist froh, dass eine tragbare Lösung gefunden wurde. "Wir sind zufrieden, wir haben einen Großteil der Wünsche berücksichtigen können. Die Fischer sind zufrieden, weil durch die Rampe mit Beckenstruktur die Flussstruktur erhalten bleibt". Ortschaftsrat Gerhard Auer, seit 13 Jahren im Gremium, war von Anfang an skeptisch. Die beim Flusskraftwerk erwarteten Erträge seien größer gewesen, als bei dem vom Kirnbergsee gespeisten Bräunlinger Kraftwerk in Waldhausen. "Wichtig ist, dass eine umweltverträgliche und naturgerechte Lösung gefunden wurde".

Auftakt: Am 11. Juli stellte der Donaueschinger Ingenieur Marcus Greiner im Blumberger Gemeinderat Pläne für ein Flusskraftwerk am Achdorfer Wutachwehr vor. Mit großer Mehrheit beauftragte der Gemeinderat am 11. Juli 2006 die Verwaltung, mit einer Betreibergesellschaft einen Vertrag auszuarbeiten und zur Genehmigung vorzulegen.

Widerstand: Dagegen regte sich in der Gemeinderatssitzung Widerstand, weil der Achdorfer Ortschaftsrat das Thema zuvor nicht öffentlich behandelt hatte.

Ärger: Der Ärger der Talbewohner, und auch der anderer Bürger, entzündete sich an einem Satz des CDU-Fraktionssprechers Stefan Scherer, der sagte, es stehe der Achdorfer Bevölkerung gut an, das Vortum des Blumberger Gemeinderats zu kennen.

Aufruhr: Im Achdorfer Tal entbrannte ein Aufruhr, die Bevölkerung fühlte sich von Teilen des Blumberger Gemeinderats und insbesondere von den Oberen bevormundet. Es entstand in der Folge eine Bürgerinitiative, unter anderem unter der Mitwirkung von Peter Gotthart und Franz Auer, die sich dann sogar als Badischer Bund formierte.

Bürgerentscheid: Beim Bürgerentscheid am 30. September 2007 stimmten 1262 Bürger für den Erhalt des Wehrs und 1167 Bürger dagegen. Die Befürworter verfehlten jedoch das nötige Quorum von 1871 Stimmen.