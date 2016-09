Blumberg-Zollhaus (bal). Die Anhöhe des Lindenbühls in Zollhaus wird seit Jahrzehnten von Wanderern, Touristen und Einheimischen als ein Ort der Entspannung und Erholung genutzt. Hier können wir die Seele so richtig baumeln lassen, wird von den Anwohnern im Lindenbühl immer wieder berichtet. Der weite Blick auf Blumberg, den Eichberg und bis zum Feldberg sei einzigartig, schwärmen die Menschen, die den Weg dort hingefunden haben. Hier könne er sich stundenlang aufhalten und sich an der Natur erfreuen, sagte ein älterer Zollhauser Bürger. Leider sei das alles seit Monaten nicht mehr möglich. Die einzige Ruhebank die es dort gibt dümpelt vor sich hin und zerfällt vollkommen, war von einer Anwohnerin zu hören. Die Bank sei morsch und falle zunehmend auseinander, hieß es. Die Anwohner haben den Zustand der Ruhebank bereits schriftlich und mündlich beim Bauhof und der Stadtverwaltung gemeldet versicherte eine Bürgerin. "Wir warten nunmehr seit Wochen auf eine Reaktion." "Wir konnten auf die Schnelle noch nicht feststellen, ob Meldungen wegen der beschädigten Ruhebank bei der Stadt Blumberg eingegangen sind", sagte Pressesprecherin Nicole Schautzgy. "Selbstverständlich nehmen wir uns der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an und werden nach möglichen Lösungen suchen", ergänzte sie.