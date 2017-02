Blumberg-Fützen/Riedöschingen. Zwei Tage feiert der Narrenverein Blauer Stein aus Riedöschingen an diesem Wochenende sein 44-jähriges Bestehen. Heute, Samstag, 11. Februar, ist das Altenwerk von der Narrenzunft Blauer Stein aus diesem Anlass zum närrischen Nachmittag eingeladen. Abfahrt mit Privatautos ist um 13 Uhr beim Rathaus Fützen. Infos bei Ewald Wilhelm, Telefon 07702/2676. Bereits um 11 Uhr wird heute der Narrenbaum aufgestellt. Anschließend ist um 14 Uhr ein Kinderumzug und der Kinder- und Seniorennachmittag. Der Nachtumzug beginnt um 19 Uhr. Beginn am Sonntag ist um 9 Uhr mit einer Narrenmesse, anschließend ist um 10.30 Uhr ein Zunftmeisterempfang in der Frobenius Thomsin Schule. Höhepunkt ist um 14 Uhr der Jubiläumsumzug mit 3000 Hästrägern.