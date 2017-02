Blumberg Narrennachwuchs mischt kräftig mit

Eine Tasse Makaberes

Vor der Herzoperation versuchte der Arzt, die Patientin auf seine Art zu beruhigen: Er hoffte, so ließ er frei verlauten, dass nach 543 herzhaften Eingriffen endlich wieder einmal einer gelingen möge. Wie die großen Narren beim Programmabend machten auch der Nachwuchs diesmal drei mal fünf Minuten Pause. Einen seltsamen Alterungsprozess stellten Fiona, Svenja und Lara bei einem ihrer Babys fest.

Doch dieses war schlicht zu waschen vergessen worden. Das winzige Appartement ohne Meerblick erwies sich am Ende als Fahrstuhl. Der Liftboy Kai bewies viel Geduld, bevor er den schimpfenden Gast Catarina darüber aufklärte.

Eine ganz eigene Methode entwickelte die Sekretärin, damit der Kaffee ihres Chefs nicht in die Untertasse überläuft. Leonie nahm vor dem Transport einen Schluck heraus und spie ihn dann zum Entsetzen von Thomas wieder in die Tasse. Makaberes in der Luft: Im Flugzeug erwiesen sich drei Politiker als Wohltäter und warfen Geld zum Fenster hinaus, um einige Wähler zu beglücken. Die Pilotin warf alle drei hinaus, um 80 Millionen Bürger zu erfreuen und musste sich vor der Richterin verantworten.

Heringessen zum Finale

Zum krönenden Finale versammelten sich alle Akteure auf der Bühne zu einem ausgelassenen Tanz. Die Nordhaldener Jubiläums-Fastnacht ging gestern Abend mit der Ausgabe der Tombolapreise, dem traditionellen Heringessen und der Siegerehrung des Narrenbaumes zu Ende.