Blumberg Narren sind startklar

Blumberg-Nordhalden. Am Umzug des Narrenvereins Blauer Stein in Riedöschingen nehmen die Randenwölfe am Sonntag, 12. Februar, teil. Abfahrt ist um 12 Uhr in Nordhalden. Für ihren ersten Programmabend am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Dorferlebnisscheune in Nordhalden ist bereits um 13 Uhr eine öffentliche Generalprobe. Die Narrenzeitung wird vom Elferrat am Mittwoch, 22. Februar, ab 18 Uhr verteilt. Treffpunkt zum Wecken ist am Schmutzigen Donnerstag um 7 Uhr bei der Silbermine. Ab 12 Uhr wird der geschmückte Narrenbaum aufgestellt, ab 13 Uhr gibt es Nudelsuppe in der Dorferlebnisscheune.