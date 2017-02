Blumberg Närrisches Feuerwerk Randenwölfe

Bei der Tanzeinlage der drei Amigos in roten Bademänteln mit gelber Brille machte das Stadtoberhaupt als Mittänzer eine gute Figur. "Das bleibt ein einmaliger Auftritt", lachte er.

Als närrischer Weinverkoster wurde Arthur Zimmermann bei den Randenwölfen Nordhalden fündig und präsentierte viele ältere und jüngere Aktiven-Jahrgänge fein säuberlich in Flaschen abgefüllt. Die Ladykracher stellten als tänzerische Piraten-Frauen fest, dass man nicht alles kriegt, was man will. Beim lustigen Gesangverein war wieder einmal Anke Lengsfeld mit ihrem fehlenden Orientierungssinn dran.

Die singenden Herren glossierten aber auch ein Feuerwehrmalheur, verpasste Termine und beeindruckten mit einem Tomatenblues. Die Besucher waren nach so vielen tollen Darbietungen in Hochstimmung, die Michael Fischer mit seinem Keyboard und Gesang weiter aufheizte. Der Programmabend wird am kommenden Samstag um 20 Uhr wiederholt.

Landvogt Raily Mink ehrte Timo Steuer für 10 Jahre Helfertätigkeit mit der Bronzemedaille der Narrenvereinigung Hegau Randen. Die Ehrennadel in Silber für 10 Jahre Elferrat überreichte er Rebecca Elsäßer. Für 30 Jahre Bühnentätigkeit zeichnete er Bianca Elsäßer und Hermann Fluk mit der Ehrennadel in Silber aus. Den höchsten Orden, die Goldehrennadel, bekamen für 35 und mehr Jahre Bühne die Aktiven Monika und Karlheinz Schautzgy sowie Werner Weber. (gs)