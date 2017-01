Blumberg Nachwuchs misst sich an den grünen Platten

Blumberg. Das Sportwochenende in Blumberg stand ganz im Zeichen des Tischtennisturniers in der Eichberg-Sporthalle. Am Samstag waren es 40 Mädchen und Jungen aus 13 Tischtennisvereinen, die ihre Kräfte an den grünen Platten messen wollten. Auch der Gastgeber TTC Blumberg war mit zwei Mädchen und drei Jungen dabei. Die Betreuung hatte der künftige Jugendleiter, José Vazquez, übernommen.