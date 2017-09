Blumberg Nachhilfe für Windkraftgegner

Projekt noch lange nicht in trockenen Tüchern

Die habe man nach den für die Stadt zu beachteten Kriterien geprüft (zum Beispiel Abstand zur Wohnbebauung). Und zwar nach "bestem Wissen und Gewissen". Am Ende sei die Länge übrig geblieben. Die Waldumwandlung, die in diesen Tagen vom Regierungspräsidium untersucht wird, habe die Stadt nicht zu prüfen gehabt, sagte Keller. Er sprach auch die Ausschreibung für Windenergie durch die Bundesnetzagentur an und kam deshalb zu dem Fazit: "Der Windpark auf der Länge ist noch längst nicht in trockenen Tüchern."

Es gibt auch Grundstückseigentümer, die sauer darüber sind, dass auf ihrem Land keine Windräder gebaut werden dürfen – und ihnen so Pachteinnahmen entgehen. Keller berichtete von einem "bösen Brief aus Randen", der im Rathaus eingegangen sei.

In der Kompromissbachhalle wurde auch die Frage gestellt, was mit einmal aufgestellten Windrädern passierrn würde, wenn der Investor Pleite gehen würde. Dagegen, so Keller, habe sich die Gemeinde vertraglich mit einer Bürgschaft abgesichert. Der Verwaltungschef stellte außerdem klar: "Wir haben uns nicht um den Windpark beworben".

Der Bund und das Land Baden-Württemberg hätten die Energiewende ausgerufen. "Wir müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen", unterstrich Keller

Der Stadt ist es bei den Ausgleichsflächen zur Aufforstung ganz wichtig gewesen, dass diese auf der eigenen Gemarkung liegen. Keller: "Für einen Hektar Wald, der gerodet wird, entstehen an anderer Stelle 1,5 Hektar Wald." Die Flächen, auf denen neu gepflanzt wird, seien zusammen mit Landwirten ausgesucht worden.

Das Rathaus wollte nicht, dass den Bauern womöglich Land zur Bewirtschaftung genommen wird. Bei den projektierten Windrädern von Green City Energy auf Land des Hauses Fürstenberg ist das nicht ausschließlich der Fall. Dort sind auch Ausgleichsflächen in Denkingen und Emmingen-Liptingen vorgesehen (wir berichteten).

CDU und Freie Liste hatten sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung darauf geeinigt, eine gemeinsame Erklärung abzugeben.

Die verlas Hannes Jettkandt und er betonte zunächst, "viel Verständnins und Achtung vor dem persönlichen Einsatz der Mitglieder der Initiative gegen Windkraftanlagen auf der Länge" zu haben. Denn niemand aus dem Rat finde Windräder schön und eine Bereicherung für das Landschaftsbild. "Jedem von uns wäre es lieber gewesen, der Anblick und der Zustand des Längwaldes wäre unverändert geblieben", so Jettkandt.

Und dann das entscheidende aber: Es sei gesamtgesellschaftlicher Konsens, aus der Atomenergie auszusteigen und den Ausstoß von CO 2 zu reduzieren. Dieser Konsens beruhe auf demokratischen Beschlüssen auf Bundes- und Landesebene.

Die beiden Ziele seien nur zu erreichen, wenn regenerative Energiequellen in großem Umfang erschlossen würden. Und das nicht nur dort, wo die Entscheidungen letztlich demokratisch getroffen worden seien, "sondern in der ganzen Fläche unseres Landes".

Deshalb müssten alle bereit sein, im eigenen Umfeld Veränderungen in Kauf zu nehmen. Sprecher von SPD, FDP und der fraktionslose Hermann Zorbach erklärten ihre Solidarität mit der Stellungnahme von Hannes Jettkandt.