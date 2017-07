Blumberg Nach dem Unfall ruht die Produktion

Der Dank des Firmeninhabers geht an die Stadt Blumberg mit dem Bauhof, Forst, an die Feuerwehr, die Behördenvertreter und die Firma Steuer-Tiefbau aus Kommingen, die am Montag bis 22 Uhr die von der verdünnten Säure betroffenen Stellen ausgebaggert habe, die Containerfirma Rösch aus Kommingen, die Container zur Verfügung gestellt habe, und die Entsorgungsfirma Alba, die ebenfalls am Montag zur Stelle war. Sie alle, so Kreuz, hätten Hand in Hand gearbeitet und mitgeholfen, dass es wieder vorwärts geht.

Die Produktion ruht derzeit. Patrick Kreuz kümmert sich nun um einen Ventilator, in zwei Wochen sind Betriebsferien. Sofern ein neuer Ventilator eingebaut ist und die Behörden grünes Licht geben, könnte dann die Produktion wieder beginnen.

Das wäre auf jeden Fall schneller als beim ersten Chemieunfall in dem Blumberger Galvanik-Betrieb am 16. September 2016. Damals waren rund 2000 Liter verdünnte Chromsäure ausgelaufen und es hatte dazuhin noch geregnet.

Die Firma Hartchrom-Kreuz hatte danach auf ihrem Betriebsgelände eine neue Kanalisation einbauen lassen, das Landratsamt hatte die gute Kooperation von Patrick Kreuz mit den Behörden gelobt.