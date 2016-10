Blumberg Nach Chemie-Unfall: Produktion läuft wieder an

Betriebsaufnahme ist existenziell wichtig

"Seit heute produzieren wir wieder", sagte Kreuz auf Anfrage unserer Zeitung, "wir haben alles so richten können, dass wir heute die Produktion aufnehmen konnten", fügte er hinzu. "Für uns war die Produktionsaufnahme existenziell wichtig, es ist ein erster Lichtblick", erklärte Patrick Kreuz.

Weitere Schritte könnten nächste Woche folgen. Dann soll der Entwässerungsgraben, der durch das Aitrachtal letztlich in die Aitrach mündet, ausgehoben werden. Bei dem Chemieunfall in dem Blumberger Galvanikbetrieb vor drei Wochen waren rund 2000 Liter verdünnte Chromsäure ausgelaufen, ein Teil der giftigen Flüssigkeit gelangte unter anderem in den Entwässerungsgraben. Zeitnah wurde der Graben durchgespült, als zweite Auflage der Behörden muss die kontaminierte Erde abgetragen und entsorgt werden.