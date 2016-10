Blumberg-Fützen. Der Musikverein Fützen lädt am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, ab 11.30 Uhr zum Oktoberfest in die Buchberghalle ein. Beginn ist am Freitag mit den Gastkapellen aus Degernau, Aasen und Döggingen. Gegen 22.45 Uhr sorgt die Band "Pop Alpin" für Stimmung. Am Sonntag spielt zum Frühschoppen die Musikkapelle Mundelfingen und für Unterhaltung am Nachmittag sorgen die Randenmusikanten Fützen und die musikalische Früherziehung und Blockflötengruppe des Musikvereins Fützen.