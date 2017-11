Blumberg Musikverein beendet Jubiläumsjahr

Spielfreudig agierten die Musiker bei "The Loco-Motion" und überzeugten im Register aber auch in unterschiedlichen Soloparts mit einem Super-Sound. Ganz andere Klänge schlugen sie bei "Can't hold us" an. Klasse rappten Hannes und Max Braun, gesanglich unterstützt von Lukas Gleichauf und begeisterten die Zuhörer. Nach langer fiktiver Reise war nun schon wieder "Terra" in Sicht und mit vielen bekannten Hits aus Rock und Pop und Ohrwürmern aus den 1980-er Jahren bekamen die vergnügten Zuhörer gleich wieder heimatliche Gefühle.

Zwei Jubiläen standen 2017 beim Musikverein "Eintracht" Fützen und der Bläserjugend Fützen an. Seit 145 Jahren gibt es den Musikverein im Ort und die Bläserjugend feierte ihr 25. Bestehen. Vier Tage lang wurde im Frühjahr mit Konzerten und Tanzveranstaltungen gefeiert, dabei auch das Bezirksmusikfest Arbeitsbezirk vier vom Blasmusikverband Hochrhein.