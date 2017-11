Blumberg Musikgenuss in den höchsten Tönen

Nach einer verdienten Pause fuhren die Musiker mit dem "Florentiner Marsch" fort. Mit "The Lion King", den meisten bekannt aus dem Film "König der Löwen" entführte der Musikverein das Publikum in die Savanne nach Afrika. Zum Abschluss des Jahreskonzertes konnten die Saxofone bei einem Deep-Purple-Medley zeigen, was sie können. Auch die erwachsenen Musiker durften die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Als Zugabe wurde der Marsch "In Freundschaft verbunden" aufgeführt. Dieser Marsch wurde von Adrian Keller, einem Hüfinger Musiker, der an diesem Abend zu Gast in Riedböhringen war, komponiert. Durch den Abend führten Laura Winterhalter und Lisa Leber.