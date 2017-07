Blumberg Musikerinnen zielen eine Idee besser

Blumberg-Riedböhringen. Beim Betriebsmannschaftschießen des Schützenvereins Riedböhringen traten insgesamt 36 Gruppen an. In der Einzelwertung versuchten 19 Damen und 35 Herren sich auf den ersten Platz zu schießen. In der Gruppenwertung der Damen belegten die Musikerinnen der Gruppe "MV Damen I" mit 188 Ringen den ersten Platz. Gefolgt von den "Flammlischießer" mit 187 Ringen auf dem zweiten und den "Landfrauen I" mit 187 Ringen auf dem dritten Platz. Bei der Gruppenwertung der Herren belegte der "TTC II" den ersten Platz mit 192 Ringen. Dicht gefolgt mit 190 Ringen sicherten sich die "168er" den zweiten und der "MGV I" mit 189 Ringen den dritten Platz. Mit 96 Ringen schoss sich Petra Rohmer bei den Damen auf den ersten Platz. Gefolgt mit ebenfalls 96 Ringen von Karin Frank auf dem zweiten und Dagmar Huber mit 95 Ringen auf dem dritten Platz. Hans-Peter Bausch konnte sich in diesem Jahr mit 98 Ringen auf dem ersten Platz behaupten dicht gefolgt von Gerhard Fricker mit 97 Ringen auf dem zweiten Platz und Michael Berger mit ebenfalls 97 Ringen auf dem dritten Platz.