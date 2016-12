Blumberg Musiker beweisen vielseitiges Können

Blumberg. Der Kontakt kam durch Thomas Müller vom Randen zustande, der ab und zu mit den Dirigent aus Fischingen Rainer Kopf zusammen arbeitet.

Die Gäste eröffneten das Programm mit einem Marsch der Priester aus der Oper Attila. Weiter ging es mit der "Overtuere Jubiloso", einem Werk in drei Teilen. Anspruchsvoll war dann "Benny Goodman Memories", das mit vielen Solis aufwartete. Hier war besonders die Anspannung der Solisten und des Dirigenten zu spüren. "Bohemian Rhapsody", eines der bekanntesten Werke von Queen und "Blues for B" forderte den Musikanten aus Fischingen alles ab. Mit "Salemonia", einem Marsch von Kurt Gäble, und einer Zugabe verließen die Gastmusiker die Bühne.

Mit einem Lächeln im Gesicht kamen dann die Musikanten aus Randen ganz anders beim Publikum an. Und auch Dietmar Schweigler als Dirigent hatte sichtlich Spaß am Musizieren und Dirigieren. Mit "Music for a fountain" begrüssten die Randemer die Gäste. Das zweite Stück "Hibiki" wurde dann vom Ausnahmetalent Christoph Gleichauf dirigiert. Der erst 18-Jährige hatte zuvor mit diesem Stück seinen Dirigentenschein bestanden. Nun lenkte die Kapelle durch die vielen schwierigen Taktwechsel mit Bravour. Unter Dirigent Dietmar Schweigler intonierte der Musikverein Randen "Utopia" und "Kridlovka-Polka". Bei dieser Polka spielten Christoph Gleichauf und sein Vater Volker mit viel Herzblut ein Flügelhornsolo und bekamen dafür viel Applaus. Bekannte Hits waren in einem Medley von Supertramp zu hören, darunter der Logical Song und Breakfast in Amerika.