Blumberg-Kommingen. Der Musikverein Kommingen bietet ab September "Musikalische Früherziehung" für Kinder zwischen vier und sechs Jahren an. Der Kurs kann jedoch erst ab einer Gruppenanzahl von sechs Kindern stattfinden und ist begrenzt auf maximal zehn Kinder. Er findet einmal wöchentlich, montags von 15.30 bis 16.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus in Kommingen statt. Dabei werden die Kinder auf spielerische Weise in den Bereichen Singen, Sprechen, Musik, Bewegung und Instrumentenkunde an die Musik herangeführt. Weitere Infos unter der E-Mail-Adresse renholzi@web.de. Hier lässt sich erfragen, ob Plätze frei sind.