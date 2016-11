Blumberg Museumsbahn fährt Minus ein

Keller und Bahnbetriebe-Geschäftsführer Christian Brinkmann machten deutlich, dass das große Minus nur zu einem Teil durch den Bahnbetrieb erwirtschaftet wurde. Die Fahrgastzahlen waren zu hoch angesetzt worden, es fuhren 92 373 Gäste, dadurch fehlten bei den Einnahmen 160 000 Euro.

Wirtschaftsprüfer wiesen darauf hin, dass Kesselzuschüsse von 115 493 Euro auf einmal zu verbuchen und nicht mehr abschreibbar seien. Nicht mehr abschreibbar waren auch die 158 650 Euro für die Sanierung der Bahnhofsfassade in Zollhaus und der Brücke Riedöschingen.

Hoffnung gibt dem Bürgermeister der Zwischenstand 2016, es seien fast 110 000 Fahrgäste gekommen, der Verlust dieses Jahr werde hoffentlich im fünf- und nicht mehr im sechsstelligen Bereich liegen. So hätten sie den Kohleverbrauch halbiert und die Kohle auch günstiger bezogen. Es sei schwierig, dass die Bahnbetriebe eine schwarze Null schrieben, so Keller. Die Sauschwänzlebahn, die sie betrieben, sei aber für Blumberg ein Identifikationsmerkmal und Imageträger. Keller betonte: "Sollten wir die Bahn in Frage stellen, müssten wir die Zuschüsse der letzten 15 Jahre zurückzahlen."