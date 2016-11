Blumberg Museumsbahn fährt dickes Minus ein

Blumberg - Das Defizit der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG im Jahr 2015 war mit 408.000 Euro fünf Mal so hoch wie erwartet. Das sei überhaupt nicht zufriedenstellend, sagte Bürgermeister Markus Keller, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des städtischen Betriebs, am Donnerstagabend im Gemeinderat, der anschließend die Jahresabschlüsse feststellte.