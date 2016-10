Blumberg Museum vermittelt Heimatgeschichte

Dass das weltweit verbreitete Lied "Kling, Glöckchen Klingelingeling" von dem Bräunlinger Benedikt Widmann komponiert wurde, überraschte die Frauen. Scherzhaft wurde das Lied als Bräunlingens bekanntester Exportartikel bezeichnet. Viele Museumsbesucherinnen versicherten am Ende der Führungen, dass sie bestimmt wiederkommen würden, da es ja noch viel mehr zu entdecken gäbe, was bei den Führungen aus Zeitgründen nur kurz angerissen werden konnte. In der Pizzeria Lucania klang der Abend aus.