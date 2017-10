Zwei Motorradfahrer touchieren sich am Sonntag auf der Straße zwischen Aselfingen und Wutachmühle, teilt die Polizei mit. Blumberg-Aselfingen (blu). Beide seien mit leichten Verletzungen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen eingeliefert worden. Laut Polizeiangaben geschah der Vorgang gegen 13.45 Uhr. Die beiden 45- und 70-jährigen Biker seien in entgegenkommender Richtung unterwegs gewesen. Im Kurvenbereich berührten sie sich jeweils mit dem linken Fuß und der linken Fußraste. Der 70-jährige Fahrer habe sein Motorrad bis zum Stillstand abbremsen können, der 45-Jährige Fahrer sei gestürzt. Gesamtschaden laut Polizei rund 600 Euro.