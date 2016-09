Blumberg Motorradfahrer bei Unfall auf B 314 schwer verletzt

Der junge Mann war gegen 18.10 Uhr mit einer 600er Honda von Blumberg-Randen in Richtung Waldshut unterwegs, als er in der in seiner Fahrtrichtung nach links und serpentinenartig verlaufenden "Sonnenhofkurve" wegrutschte und zunächst gegen den Randstein der Fahrbahn prallte.

Anschließend überschlug sich der Biker und stieß mit seinem Rücken gegen die Leitplanken. Hierbei wurde der 23-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich schließlich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Motorrades.